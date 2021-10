The Unit - S01 E06 - Identité secrète

L’unité spéciale enquête sur la mort subite d’un bébé âgé d'un an. Sélima découvre un sac en plastique avec lequel l’enfant a été étouffé. Hélène soupçonne aussitôt Eric, sans qu’aucun élément ne vienne étayer sa conviction. Les enquêteurs découvrent alors que la mère vivait sous un faux nom après avoir perdu un enfant en bas âge, quelques années plus tôt. Afin de la protéger de Tommy, son ex-mari violent, la justice lui avait accordé une nouvelle identité. Si Tommy semble le coupable idéal, il est rapidement disculpé et révèle aux enquêteurs que selon lui, c’est son ex-femme qui tue ses enfants.