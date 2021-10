The Unit - S01 E07 - Les larmes de Colombine

Stan conduit sa fille et son amie, Sandra, au cinéma. Ils s'arrêtent chez Victor, le petit ami de Lina, et le trouvent mort. La thèse du suicide a beau être retenue, Lina contraint son père à poursuivre l'enquête. Chez Victor, ils trouvent un dessin d'Arlequin et Colombine ainsi qu'un lien menant à une vidéo truffée de références à la fusillade de Columbine. Stan se précipite dans le lycée de Lina au moment où des coups de feu éclatent...