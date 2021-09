The Unit - S01 E11 - Liens mortels - Partie 1

La police découvre le cadavre d’un enfant enlevé et étranglé avec un lien en plastique. Au même endroit elle retrouve les corps de Robert et Lena Svendsen, deux enfants disparus une vingtaine d’années plus tôt et tués de la même façon. La méthode met aussitôt Hélène sur la piste de Kyle qui avait étranglé ses deux frères avec un lien identique avant de poignarder sa mère. Mais Hélène commence à douter de la culpabilité de son père, ses souvenirs ne sont plus si certains et la façon dont elle le voit s’occuper de sa jeune fille lui paraît incompatible avec le profil d’un tueur en série. L’unité spéciale interpelle le pédophile soupçonné lors de la disparition des enfants Svendsen mais ne tarde pas à le relâcher. En recherchant des affaires similaires dans les archives, Stan tombe sur le massacre de la famille Sommerfeldt. Il comprend qu’Hélène est en fait la fille de leur principal suspect mais celle-ci lui demande de ne pas en informer le reste de l’équipe. Lorsqu’elle interroge Kyle, la vérité éclate et Hélène doit abandonner l’affaire. Des éléments nouveaux disculpent Kyle et Hélène décide d’avoir enfin un entretien avec lui. Il lui déclare alors être innocent des meurtres pour lesquels il a été condamné et que Peter, le psy qui a adopté Hélène est un dangereux manipulateur…