The Unit - S01 E12 - Liens mortels - Partie 2

L'étau se resserre autour de l'assassin de deux enfants étranglés de la même façon que lors de meurtres commis il y a plus de 20 ans et jusqu'alors non élucidés. En proie au doute suite aux récents rebondissements de l'affaire et, encouragée par ses collègues, Hélène retourne s'installer quelques jours chez Peter. Pendant ce temps, Yvan et Sélima continuent de se raconter leurs tribulations amoureuses...