Tu es mon fils

Alors que le meurtre d’une jeune lycéenne secoue la petite ville de Fouras, Claire, mère de famille sans histoire, commence à suspecter son fils Raphael… Elle tente d'enquêter discrètement avec l’aide de son ex-mari Marc, le père de Raphaël. Mais son secret explose quand Paul, l’homme avec qui elle a refait sa vie, apprend les soupçons qui pèsent sur Raphaël et l’implication de Marc. Face à Paul et aux preuves qui s’accumulent contre Raphaël, son instinct de mère reprend le dessus, elle décide de croire son fils envers et contre tout. Jusqu’où une mère peut-elle aller pour protéger son enfant ?