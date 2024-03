Un gars, une fille - Episode 53

Le quotidien d'un jeune couple d'aujourd'hui, Alex (légère, maniaque, jalouse...), et de Jean (macho, dragueur...), des situations banales aux plus exceptionnelles, avec les disputes, les petits tracas, la belle-mère envahissante, les tâches ménagères et les joyeuses réconciliations...