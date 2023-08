Films | 2001

L'histoire suit Hubert Fiorentini, un policier français au tempérament explosif et aux méthodes peu conventionnelles. Suite au décès de son ex-petite amie, il apprend qu'il a une fille japonaise, Yumi, dont il ignorait l'existence. Accompagné de cette jeune femme mystérieuse et excentrique, Hubert se rend à Tokyo pour régler des affaires familiales inattendues. Sur fond de mafia japonaise, le duo improbable va vivre une aventure palpitante où se mêlent humour, action et émotions.