Wasabi

Hubert est un inspecteur de police au cœur tendre mais aux méthodes un peu trop musclées. Après avoir cassé la figure du fils du préfet sans savoir qui il était, le commissaire lui suggère de prendre quelques jours de vacances... Il accepte à contrecœur et décide de se préoccuper un peu plus de sa vie d'homme, ce qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. Il reçoit un appel du Japon. Un notaire lui annonce que Miko, la femme de sa vie disparue il y a près de vingt ans, est décédée dans d'étranges circonstances.