11 Novembre le centenaire 1914 - 1918

Une émission proposée par la Direction de l’Information – Thierry ThuillierPrésentée par Anne-Claire Coudray et Gilles BouleauDirecteur des Opérations Spéciales : Antoine GuélaudRédacteur en chef : Philippe PerrotRéalisateur : Serge Khalfon Dimanche 11 novembre, rendez-vous sur TF1 pour une émission événementielle en direct toute la matinée jusqu’au JT de 13H pour vivre au plus près des cérémonies du Centenaire de la Grande Guerre, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la Rédaction, à Paris et en régions. En ce jour du centenaire de l’Armistice, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront aux commandes de cette émission spéciale et entraîneront les téléspectateurs au cœur des préparatifs et dans les coulisses de cet événement. A leurs côtés, nos éditorialistes comme Michel Scott et François Lenglet, et de nombreux invités parmi lesquels l’historien Nicolas Offenstadt, l’historienne Clémentine Vidal-Naquet, spécialisée dans l’analyse de la correspondance, mais aussi Jean-Christophe Rufin, Roselyne Bachelot, Boris Cyrulnik, … Chacun apportera son éclairage, son expertise, un décryptage. L’émission sera rythmée par des reportages, des séquences immersives, des chroniques, pour plonger les téléspectateurs dans le quotidien et les souvenirs de cette période. En fil rouge, nos envoyés spéciaux interviendront tout au long de la spéciale et seront présents sur les lieux clé dans Paris, aux Invalides, à l’Arc de triomphe, à l’Elysée, et en régions, nous serons avec Louis Bodin sur un champ de bataille aux Eparges près de Verdun, avec François-Xavier Ménage à Epernay… Le point d’orgue de cette matinée sera la cérémonie internationale qui se déroulera à partir de 11h00 en direct de l’Arc de Triomphe, en présence du président de la République Emmanuel Macron et de nombreux chefs d’Etats étrangers, notamment Donald Trump et Vladimir Poutine. TF1, partenaire de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, sera chaîne hôte des cérémonies du 11 novembre.