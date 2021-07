Divertissements ・ 2001-2021 : 20 ans d'émissions cultes, samedi 31 juillet à 21h05 sur TF1

Koh Lanta, Loft Story, Star Academy, Attention à la Marche, Stars à Domicile, Le Maillon Faible, Vis Ma Vie… Toutes ces émissions fêtent les 20 ans de leur première diffusion. Certaines font encore partie de notre quotidien, les autres nous ont laissé des souvenirs mémorables. 20 ans d’aventure, de grandes émotions, de talents découverts, de rire et d’impertinence, vécus à travers ces émissions mythiques. Revivez 20 ans de télé à travers ses visages, ses héros, ses moments cultes et faites le plein d’images et de nostalgie !