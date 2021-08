2001-2021 : 20 ans d’émissions cultes

2001, une année marquante à la télévision qui a vu naître des programmes de divertissement devenus cultes.Koh Lanta, Loft Story, Star Academy, Attention à la Marche, Stars à Domicile, Le Maillon Faible, Vis Ma Vie…Toutes ces émissions fêtent les 20 ans de leur première diffusion. Certaines font encore partie de notre quotidien, les autres nous ont laissé des souvenirs mémorables.20 ans d’aventure, de grandes émotions, de talents découverts, de rire et d’impertinence, vécus à travers ces émissions mythiques.Revivez 20 ans de télé à travers ses visages, ses héros, ses moments cultes et faites le plein d’images et de nostalgie !2001-2021, un anniversaire évènement, l’Odyssée de la télé d’aujourd’hui.Avec les participations de Nikos Aliagas, Arthur, Alessandra Sublet, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Valérie Damidot, Flavie Flament, Jarry, Alexia Laroche-Joubert, André Manoukian, Chris Marques, Sandrine Quétier, Jean-Luc Reichmann, Stéphane Rotenberg, Sylvie Tellier.