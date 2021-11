24H aux urgences - Accidents domestiques

On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres et ont accepté de nous faire partager leur quotidien.Les personnels aux urgences pédiatriques de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, sont habitués à ces accidents du quotidien qui inquiètent tellement les parents. Nadège, la maman de Lucas, pourra-t-elle un jour se pardonner ce petit moment d'inattention. Son petit garçon de 3 ans attrape le manche d'une casserole d'eau bouillante, encore frémissante sur la plaque chauffante, renversant presque tout le contenu sur son visage ? Aux urgences, pour l'équipe médicale, c'est une course contre la montre qui se joue pour soulager le petit Lucas et panser ses brûlures le plus rapidement possible. Aura-t-il des séquelles ? C'est tout l'enjeu de leur intervention. Nadège se sent terriblement coupable. Au même moment, aux urgences adultes, Gisèle, 55 ans, se plaint de son genou et ne comprend pas pourquoi on la fait attendre aussi longtemps dans le couloir. Aurélie, jeune professeur d'anglais, est hospitalisée pour une luxation à l'épaule et supporte très mal le gaz hilarant qui lui est administré… Elle délire, passe du rire aux larmes sans raison apparente… Et à la nuit tombée, toutes les équipes sont mobilisées pour prendre en charge Emmanuel, un motard de 50 ans, qui s'est fracturé les jambes et le bassin… Il ne sait pas encore s'il pourra remarcher normalement.