24H aux urgences - Accidents en série

Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par PRESSE&CO (filiale de SHINE France) Producteurs : Frédérick Lacroix et Vincent DhenninRéalisateur : Antoine BaldassariOn dit souvent que les urgences sont le fidèle reflet de notre société. Les médecins, les infirmiers et les aides-soignants de l'hôpital Lapeyronie de Montpellier le vérifient à chaque instant. Ils ont choisi de nous faire découvrir leur monde, celui des urgences, et de nous montrer l'envers du décor. Pour ce faire, ils ont accepté d'être filmés pendant dix jours, 24 heures sur 24, grâce à un dispositif de soixante caméras.Aux urgences, c'est souvent la loi des séries qui prévaut. Les infections alimentaires succèdent alors aux jambes cassés qui, elles-mêmes font parfois suite aux grippes carabinées… Et puis, il y a des jours où ce sont les accidents graves qui s'enchaînent. Pompiers, SAMU, Sécurité civile… la grande famille de l'urgence déploie alors tous ses moyens et tout son savoir-faire pour secourir les victimes sur le terrain et les ramener au plus vite à l'hôpital. Ce fût le cas ce jour-là, lorsque le docteur Didier Moreau et son équipe de réanimation prennent en charge un homme gravement blessé dans un accident de la route. Le même jour, le jeune Pierre chute du premier étage de l'appartement familial alors que sa mère l'y a, par mégarde, enfermé à clef.C'est enfin ce jour-là que Morgan fait plusieurs tonneaux avec sa voiture en partant à son travail.Lorsqu'on est médecin, infirmier ou aide-soignant, il y a toujours un moment où on se dit qu'on pourrait soi-même être victime de l'un de ces accidents en série…