24H aux urgences - Carambolages

Episode 5 : Carambolages Série documentaire - saison 3Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Presse&Co (filiale de Shine France) Série réalisée par Jérôme KorkikianRédacteurs en chef : Pascal Petit et Claude ArdidOn dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres et ont accepté de nous faire partager leur quotidien.L'été, avec l'afflux de touristes, les routes du Var sont surchargées et les accidents de voiture se multiplient. Dans ce 5ème épisode de 24 heures aux urgences à Toulon, Nancy Gaillard, médecin du SAMU expérimentée, part en hélicoptère pour une intervention délicate : deux véhicules se sont percutés de plein fouet sur une route montagneuse. Bilan : deux blessés graves. Le même jour, Laëtitia, une jeune femme jockey, vient d'avoir, elle aussi, un accident de la route : quand pourra-t-elle remonter à cheval ? C'est peut-être la loi des séries : Eliane, 54 ans, se voit mourir lorsqu'un chauffard la projette dans un ravin. Mais elle ne perd pas connaissance et peut décrire tout ce qu'elle ressent pendant l'accident… Le soir venu, le calme revient à l'hôpital Sainte-Musse mais pas pour longtemps : Philippe Graveline, médecin du SAMU, est envoyé chez un couple de retraités, Jean-Claude et Marie-Jeanne, en plein centre de Toulon. Jean-Claude se plaint de douleurs à la poitrine. En quelques secondes, Philippe Graveline fait un diagnostic sans appel : début d'infarctus. Seule une hospitalisation rapide pour déboucher son artère peut le sauver.