24H aux urgences - Cas troublants

Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par PRESSE&CO (filiale de SHINE France) Producteurs : Frédérick Lacroix et Vincent DhenninRéalisateur : Antoine BaldassariA Montpellier, dans l'un des services d'urgences les plus fréquentés de France, soixante caméras ont filmé pendant dix jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, le quotidien d'un service d'urgences d'un grand hôpital. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers. Ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres.Ce documentaire ancré dans le réel nous raconte avec beaucoup d'émotion le travail de ces équipes dévouées et passionnées par un métier qui laisse peu de répit. Découvrez leurs moments de doute, de stress, d'émotion et de joie. Dans ce lieu où la vie et la mort se côtoient, où le temps ne s'arrête jamais, et où la course contre la montre est permanente, chaque cas est unique et doit être traité avec beaucoup d'attention.Plusieurs équipes mobiles de journalistes ont pu également suivre les interventions extérieures en ambulance et en hélicoptère pour montrer la première prise en charge des patients jusqu'à leur arrivée au CHRU de Montpellier. Ce dispositif exceptionnel nous donne un accès sans précédent à la vie du service des urgences du CHRU de Montpellier.