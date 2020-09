24H aux urgences - Chutes brutales

On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres et ont accepté de nous faire partager leur quotidien.Episode 1 : chutes brutalesIl suffit parfois d'un tout petit rien pour que la vie bascule… Dans cet épisode de 24 heures aux urgences, tourné à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon (Var), la petite Louise, 6 ans, en vacances dans le Var avec ses parents, a fait une chute de plus de quatre mètres dans les rochers, sur la presqu'île de Giens. La tête est touchée et l'état de Louise est préoccupant… Nancy Gaillard, urgentiste, mère de deux enfants, se rend sur les lieux. Au même moment, Thomas, un jeune homme de 18 ans, a sauté de plusieurs mètres, dans moins de 50 centimètres d'eau ! Philippe Graveline, médecin du SAMU, part en hélicoptère sur les lieux de l'accident près des Gorges du Verdon. Il faudra transporter très vite le jeune homme à l'hôpital car certaines de ses vertèbres sont peut-être touchées… En début de soirée, les pompiers amènent Alexis, 19 ans, en salle de déchocage : il a percuté un arbre en scooter et ne portait pas de casque. Au -delà de la gravité de ses blessures, Alexis est anormalement agité : au bout de la nuit, donnera-t-il une explication à son comportement agressif ? Comment réagira-t-il à l'arrivée de sa mère et de ses petits frères le lendemain matin ?