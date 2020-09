24H aux urgences - Entre la vie et la mort

Série documentaire - saison 3Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Presse & Co (filiale de Shine France) Série réalisée par Jérôme KorkikianRédacteurs en chef : Pascal Petit et Claude Ardid On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres et ont accepté de nous faire partager leur quotidien.Dans cet épisode, les médecins urgentistes de l’hôpital Sainte-Musse de Toulon sont confrontés à de terribles décisions. Une patiente âgée vient de faire une tentative de suicide : elle dit avoir avalé plus d’une centaine de comprimés. Sandrine Carrera, médecin urgentiste, se refuse à toute forme de compassion. Pas question de la plaindre ! Car pour elle, la priorité est de savoir si la patiente dit vrai ou pas, et si elle n’a pas un peu «mis en scène» sa tentative de suicide. Elle l’interroge pour savoir si elle a bien avalé tous ces cachets. L’enjeu est de taille car Sandrine Carrera ne sait pas encore quels antidotes elle doit administrer. Quelles réponses va-t-elle finalement obtenir ? Au même moment, une jeune maman, au centre de Toulon, s’apprête à donner la vie. Plus le temps d’aller à la maternité pour accoucher. Lucie, jeune médecin urgentiste de 32 ans, va tenter de faire naître le bébé dans le camion des pompiers ! Un patient retrouvé chez lui inanimé fait un arrêt cardiaque juste devant les portes de l’hôpital. L’équipe du docteur Anne-Marie Caren doit réagir vite pour essayer de relancer son cœur. Les infirmières se relaient pour pratiquer des massages cardiaques. Les gestes de la dernière chance pour cet homme entre la vie et la mort. Parviendront-elles à le sauver ?