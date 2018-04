24H aux urgences - Entre la peur et l'espoir

Série documentaire - saison 3Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Presse & Co (filiale de Shine France) Série réalisée par Jérôme KorkikianRédacteurs en chef : Pascal Petit et Claude Ardid Episode 6 : Entre la peur et l'espoirOn dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres et ont accepté de nous faire partager leur quotidien.Ultime rendez-vous avec l'équipe des urgences de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, avec ce 6ème et dernier épisode. Un bébé chute d'un canapé, sa maman est paniquée. Une femme âgée tombe de sa hauteur et c'est sa fille qui se fait du souci ! Pas de doute : on retrouve aux urgences le cycle de la vie... Et puis tout recommence ! Nancy Gaillard, médecin du SAMU, doit affronter un terrible dilemme : un homme a voulu se donner la mort en se tirant une balle dans la tête. Son cerveau est très endommagé, mais son cœur bat encore. Faut-il à tout prix le ranimer en salle de déchoquage ? A l'hôpital, se jouent aussi de belles histoires d'amour : à 70 ans, René est hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Odile, sa compagne rencontrée seulement quelques mois plus tôt, est à son chevet. Elle s'inquiète et lui parle déjà des efforts qu'il devra faire désormais pour éviter de revenir à l'hôpital. Florent, 29 ans, a été victime d'une intoxication alimentaire après avoir avalé de la viande avariée ! Heureusement, sa fiancée veille sur lui ! La nuit tombe. En salle de repos, l'équipe médicale partage des pizzas déjà froides en attendant l'arrivée de nouveaux patients. Même pendant cette pause, on parle bien sûr des urgences.