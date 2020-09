24H aux urgences - Humains et fragiles

Série documentaire - saison 3Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Presse & Co (filiale de Shine France) Série réalisée par Jérôme KorkikianRédacteurs en chef : Pascal Petit et Claude Ardid Episode 4 : Humains et fragilesAux urgences de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon, on mesure chaque jour à quel point l'homme est une mécanique complexe mais fragile. Le jeune urgentiste Etienne Goffin se souviendra longtemps du récit de cet homme au visage tuméfié, attaqué par son voisin avec un hachoir de boucher ! Il y a perdu une oreille ! Aux urgences pédiatriques, la petite Gisèle, 3 ans, est facétieuse : elle a réussi à enfoncer une petite fleur en plastique d'un jeu de construction au fond de son nez. Laurent, l'interne de service, peu confronté à ce type de situation, parviendra-t-il à dégager le conduit nasal de la petite fille ? Mais le super héros de ce 4ème épisode, c'est le médecin urgentiste Claude Duransaud, surnommé "Action Man" par ses collègues ! En quelques minutes, et presque simultanément, il va réduire une luxation du coude, plâtrer les deux jambes d'une femme victime d'un accident de moto, et extraire une branche de lunettes qui s'est malencontreusement enfoncée dans l'arcade d'un cycliste après une chute de vélo ! Mais à la nuit tombée, c'est avec un patient asthmatique pressé de partir qu'il va devoir composer.