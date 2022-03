24H aux urgences - La loi des séries

On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers et ont accepté de nous faire partager leur quotidien. Pendant dix jours, grâce à soixante-dix caméras, nous découvrons un univers où le temps ne s'arrête jamais, où seuls des professionnels dévoués réussissent, chaque jour, à tenir le cap dans l'agitation des urgences. Un accident, puis un deuxième et puis encore un autre… Aux urgences, c'est souvent la loi des série… Pourtant, aucun cas ne ressemble à un autre, chaque patient est unique. Il faut au plus vite apaiser le patient dans ses souffrances et trouver le bon diagnostic. Ce qui n'est pas toujours facile... Perrine se plaint depuis plusieurs heures de terribles maux de tête. Ghislain, le médecin de garde, cherche sans relâche à détecter l'origine du mal… De quelle maladie s'agit-il ? Et le jeune enfant de cette patiente risque-t-il la contagion ? Quant au jeune Nicolas, victime d'une chute de cheval, pourquoi ne sent-il plus son bras droit ? La moelle épinière serait-t-elle touchée ? Pourrait-il rester paralysé ? Il faut pratiquer les examens adéquats le plus rapidement possible.Et cette autre cavalière à l'épaule luxée ? Et cet homme au corps très fatigué que le Samu a secouru ? Et cette vieille dame avec cette mauvaise plaie à la tête ? Tous se plaignent, tous ont mal et veulent être soulagés vite.Certains jours, aux urgences, c'est vraiment la loi des séries…