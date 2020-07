24H aux urgences - Les héros

Série documentaire Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par PRESSE&CO (filiale de SHINE France) Producteurs : Frédérick Lacroix et Vincent DhenninRéalisateur : Antoine Baldassari Partagez le quotidien de celles et ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres.Episode 5 : "Les héros"On dit souvent que les Urgences sont le fidèle reflet de notre société. Les médecins, les infirmiers et les aides-soignants de l'hôpital Lapeyronie de Montpellier le vérifient à chaque instant. Ils ont choisi de nous faire découvrir leur monde, celui des urgences, et de nous montrer l'envers du décor tel qu'on ne l'a encore jamais vu à la télévision. Pour ce faire, ils ont accepté d'être filmés pendant dix jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, grâce à un dispositif de soixante caméras.Ils n'aiment pas qu'on les qualifie de héros et pourtant, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers, ils ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres. Car, aux Urgences, on secourt, on soigne, on sauve, sans distinction et sans jamais juger, ni les hommes ni les situations. L'hélicoptère du SAMU décolle en trombe. A son bord, Stéphanie porte secours à un homme, victime d'une déchirure aortique et qui peut mourir à tout moment. Pendant ce temps, Riad tente de sauver une femme ramenée par les pompiers après avoir été agressée à coups de couteau alors que Jean-Paul, lui, s'emploie à maintenir en vie un homme après une tentative de suicide. La vie est fragile et ils ont fait le serment de se mettre au service de leurs prochains pour la préserver. Aujourd'hui, au cœur et au chevet de notre société, ils sont les héros…