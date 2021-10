24H aux urgences - L'inquiétude d'une mère

Série documentaire (6 X 65 minutes) - saison 2Responsable des documentaires : Reine Bensaïd On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers et ont accepté de nous faire partager leur quotidien.Pendant dix jours et sous l'œil exclusif de?soixante-dix caméras, ils nous font découvrir un monde sans répit où seuls des professionnels dévoués à leur métier et aux autres réussissent chaque jour à tenir le cap dans le tumulte des urgences. Parfois, encore davantage que les patients eux-mêmes, ce sont leurs proches qui s'inquiètent le plus.La jeune Faustine se plaint de terribles maux d'estomac sans raison apparente. Etienne, le médecin de garde, cherche sans relâche à détecter l'origine du mal. Grossesse extra-utérine ? Infection de la vessie ? Pour lui, l'urgence est de pouvoir rapidement établir un diagnostic précis et trouver le bon traitement pour la soulager. La maman de Faustine, elle, est dans tous ses états, extrêmement inquiète pour sa fille. Comment la situation va-t-elle évoluer ? Quant à la mère de Joseph, elle ne peut tout simplement pas supporter les cris de douleur de son fils transporté aux urgences, une jambe brisée après un mauvais tacle lors d'un match de foot. Alors que Jean-Yves, le chef de service des urgences adultes, cherche à tout prix à calmer les souffrances du jeune homme, il s'inquiète de cette sale blessure. Il lui faut faire vite. Très vite…