24H aux urgences - Notre vie, c'est vous

Filmées par soixante-dix caméras, dix jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les équipes soignantes des urgences adultes et enfants du CHU de Poitiers nous font découvrir leur travail au quotidien et leur engagement au service de tous.Les médecins, les infirmiers et les aides-soignants des urgences ne comptent jamais leur temps quand la vie des patients est en jeu. Leur vie privée passe souvent après celle de ceux qu'ils soignent.Pierre, médecin urgentiste, a la réputation d'être le "chat noir" du service. Il a parfois le sentiment d'attirer les cas les plus compliqués et souvent aussi les plus graves. La garde de vingt-quatre heures qu'il entame ce matin ne déroge pas à la règle. A peine a-t-il enfilé sa blouse blanche qu'il reçoit en même temps un homme victime d'un terrible accident, une femme qui a fait un malaise grave sans raison apparente et, enfin, une personne que la vie est en train de quitter. Lui restera-t-il assez d'énergie pour sauver celle de Rémy, ce jeune motard accidenté aux multiples fractures ? Pour Pierre, Amélie, Fatima, Etienne et les autres membres du service, les urgences de Poitiers sont un peu leur deuxième maison et comme ils ont coutume de le dire en parlant des patients qu'ils reçoivent jour après jour : "notre vie, c'est vous !"…