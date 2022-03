24H aux urgences - Que sont-ils devenus ?

On dit souvent que les urgences sont le fidèle reflet de notre société.Nous avons pu le vérifier en compagnie des médecins, des infirmiers et des aides-soignants du CHU de Poitiers qui ont accepté de nous faire partager leur quotidien pendant dix jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, grâce à un dispositif de soixante-dix caméras. Ce sont des patients et ils ont accepté d'être filmés lors de leur prise en charge par les personnels soignants. Comment ont-ils vécu leur passage aux urgences ? Comment vont-ils aujourd'hui ? Nous suivrons le petit Enzo, victime d'un terrible accident de la route avec sa maman. Aujourd'hui, son papa est enfin rassuré. Nous retrouverons aussi Nicolas, qui ne sentait plus son bras après une mauvaise chute de cheval, Rémi, le motard qui a failli perdre la vie, et Perrine, qu'une méningite aurait pu emporter. Ils ont été victimes d'une maladie ou d'un accident et ils ont traversé l'épreuve de l'urgence. C'est à eux et à leurs proches qu'est consacré ce sixième et dernier épisode de la série 24 heures aux urgences.