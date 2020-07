24H aux urgences - Que sont-ils devenus?

Série documentaire proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par PRESSE&CO (filiale de SHINE France) Producteurs : Frédérick Lacroix et Vincent DhenninRéalisateur : Antoine Baldassari Episode 6 : "que sont-ils devenus ?"On dit souvent que les Urgences sont le fidèle reflet de notre société. Nous avons pu le vérifier en compagnie des médecins, des infirmiers et des aides-soignants de l'hôpital Lapeyronie de Montpellier qui ont accepté de montrer leur quotidien pendant dix jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, grâce à un dispositif de soixante caméras. Ils ont connu l'expérience de l'urgence et ont été pris en charge par le personnel soignant. Comment l'ont-ils vécue ? Où en sont-ils aujourd'hui ? Où en est Yann, le pompier, victime de multiples fractures ? Et le jeune Pierre, qui s'était brisé deux lombaires lors de sa chute du premier étage de son immeuble ? Et la petite Sarah, qui fut victime de si fortes convulsions qu'elle risquait la mort lorsque Christian, le médecin urgentiste, est venu la secourir sous le regard de ses parents paniqués. Comment va-t-elle aujourd'hui ?Ils ont été victimes d'une maladie ou d'un accident. C'est à eux et à leurs proches qu'est consacré ce sixième et dernier épisode de la série 24 heures aux Urgences… Que sont-ils devenus ?