24H aux urgences - Un samedi aux Urgences

Série documentaire (6 X 60 minutes) Proposée par la direction des magazines de l'Information - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par PRESSE&CO (filiale de SHINE France) Producteurs : Frédérick Lacroix et Vincent DhenninRéalisateur : Antoine Baldassari Partagez le quotidien de celles et ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres.Episode 3 : Un samedi aux UrgencesOn dit souvent que les Urgences sont le fidèle reflet de notre société. C'est vrai. Les médecins, les infirmiers et les aides-soignants de l'hôpital Lapeyronie de Montpellier le constatent à chaque instant. Filmés vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à un dispositif de soixante caméras, ils ont accepté de nous faire découvrir le monde des urgences comme on ne l'a jamais vu à la télévision.Le samedi, c'est le jour le plus fréquenté de la semaine aux Urgences. Les personnels soignants doivent alors redoubler de vigilance. Car, si le samedi est jour de grande affluence, c'est aussi celui de tous les excès et, parfois, de tous les dangers.Et puis, aux Urgences, on attend, c'est bien connu. Et moins c'est grave, plus on attend... Les esprits ont alors parfois tendance à s'échauffer et devant l'agressivité de certains patients, médecins, infirmiers et aides-soignants font preuve de sang-froid pour maîtriser toutes les situations. Abus d'alcool, accidents de la route en fin de soirée, angoisses de la nuit, violences conjugales… pour ces héros du quotidien qui ont choisi de consacrer leur vie à secourir les autres, aucun jour ne ressemble, en effet, à un samedi aux Urgences…