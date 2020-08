24H aux urgences - Une course contre la montre

Série documentaire (6 X 65 minutes) - saison 2Responsable des documentaires : Reine Bensaïd Ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers et ils ont accepté d'être filmés par soixante-dix caméras pendant dix jours et dix nuits.Aujourd'hui, Henri, médecin de garde aux urgences adultes, tente le tout pour le tout pour sauver un homme dont le cœur peut lâcher à tout moment. Dans le même temps, le tout jeune Enzo, atteint de multiples fractures après un violent accident de la route avec sa maman, est pris en charge par Joël, le pédiatre. Là-aussi, il faut faire vite… Joël doit également faire face à l'immense détresse du papa dans la salle de soins.C'est une course contre la montre qui s'engage.