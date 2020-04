24H aux urgences - Une journée particulière

Responsable des documentaires : Reine BensaïdPartagez le quotidien de celles et ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à sauver celle des autres.Les urgences sont le fidèle reflet de notre société. Les médecins, les infirmiers et les aides-soignants de l'hôpital Lapeyronie de Montpellier le vérifient à chaque instant. Pour la première fois à la télévision, un dispositif de soixante caméras suit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la vie de ce service d'urgence et de ses équipes qui ont accepté de montrer de quoi était fait leur quotidien. Les urgences sont un lieu où la vie et la mort se côtoient chaque jour et, si les histoires s'y terminent bien dans l'immense majorité des cas, il arrive aussi qu'elles se finissent mal.Yann est pompier et comme il le dit si bien : "D'habitude, je suis celui qui sauve, je ne suis pas la victime !". Une falaise, une chute de douze mètres. Dans son cas, la vie n'a pas tenu à un fil… mais à un coup de fil ! Yann sait qu'il est un véritable miraculé.Jonathan est un tout jeune médecin et, pour la toute première fois de sa carrière, il doit faire face à une situation très dure : annoncer à un fils que sa mère va bientôt disparaître. Ce jour-là, aux urgences de Montpellier, ce fut vraiment une journée particulière…