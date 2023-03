3 Jours à Quiberon

Cinéma - Drame | 2018

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, l'actrice Romy Schneider (Marie Bâume) accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement. Trois jours animés de désir romantique, d'ambition professionnelle et de l'envie de vivre. Fiction franco-austro-allemand réalisé par Emily Atef ayant reçu 7 récompenses au German Films Awards dont Meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice...