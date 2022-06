30 ans d'émissions cultes

Divertissements ・ RDV samedi 11 juin 2022 à partir de 21h10

Episode 1: 1990- 2000. Pour ce premier épisode, les animateurs et artistes incontournables de cette décennie télévisuelle, nous font l’honneur de partager tous leurs souvenirs, les coulisses, ou encore les moments inoubliables de ces rendez-vous emblématiques. Au programme, les divertissements mythiques des samedis soirs, et les débuts des stars de l’humour. Mais aussi la naissance des talk-shows et leurs animateurs impertinents, ou la création des jeux télé préférés des Français. Sans oublier nos souvenirs télé d’enfance et d’adolescence et les premières fois télévisuelles des animateurs stars. Revivez également dix ans de grands évènements qui ont marqué les Français, à travers leurs images les plus mémorables. Une soirée de nostalgie, de rire et d’émotion, pour replonger dans cette décennie qui a vu naître la télévision d’aujourd’hui.