30 ans d'émissions cultes - Episode 2 : 2000 - 2010 (Partie 1)

Tout Le Monde en Parle, Le Grand Journal, Star Academy, Rendez-Vous en Terre Inconnue, Koh Lanta, Qui Veut Gagner des Millions, Stars à Domicile, Mon Incroyable Fiancé, Popstars, Vis Ma Vie… On a tous quelque chose en nous de ces émissions devenues cultes.Pour le 2ème épisode de cette grande saga de la télé, animateurs et artistes incontournables de cette décennie partagent avec nous, souvenirs, coulisses et grands moments.Au programme : la folie des grands prime-time du samedi soir et les débuts des stars de l’humour d’aujourd’hui.Les années 2000, c’est aussi l’âge d’or des émissions de télé-réalité, des talk-shows, et l’apparition des jeux télé qui vont révolutionner le genre.Nous évoquerons également les grands évènements qui ont marqué les Français, à travers leurs images les plus mémorables.2000-2010 : une décennie d’aventure, de talents découverts, de rire et d’impertinence : de grandes émotions vécues grâce à ces émissions emblématiques.