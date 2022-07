30 ans d'émissions cultes - Episode 3 : 2010-2020 (partie 2)

Danse Avec Les Stars, Quotidien, On N’est Pas Couché, Palmashow, The Voice, Touche Pas à mon Poste, Les 12 Coups de Midi…Pour ce dernier épisode de cette saga de 30 ans de télévision, revivez les débuts et le meilleur des rendez-vous préférés qui accompagnent encore les Français aujourd’hui.Au programme, les moments forts des divertissements emblématiques du samedi soir, et la découverte des nouvelles stars de l’humour.Mais aussi la folie des Français pour les grands champions des jeux tv, et les candidats de télé-réalité devenus les héros d’une génération. Sans oublier fous rires, « coups de gueules » et grands instants de direct.Nous revivrons également ensemble les images fortes de 10 ans de grands évènements qui ont marqué les Français.2010-2020 : Une soirée de rire et d’émotion pour replonger avec nostalgie dans cette décennie.