30 ans d'émissions cultes - Les premières fois de vos stars préférées - Partie 1

Dans ce documentaire vous découvrirez les archives fascinantes des premières fois marquantes à la télévision française. Des instants historiques, des débuts audacieux et des moments cultes vous attendent dans cette exploration unique des événements qui ont marqué l'histoire de la télévision. Des premiers pas parfois maladroits des animateurs et des chroniqueurs, aux lancements des grands programmes de divertissements cultes de la télévision, en passant par les plus grands phénomènes de société de ces 30 dernières années, revivez 30 ans de moments marquants.