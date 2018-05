Arthur et Jarry vous emmènent en 1992 dans 3615 Code Arthur & Jarry le 2 juin à 21h sur TF1

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Arthur et Jarry seront aux manettes d’une nouvelle émission qui va vous rappeler des souvenirs. Ils vont se téléporter en 1992, l’année qui a changé leur vie ! Et peut-être la vôtre. MYTF1 vous dit tout sur ce programme, qui sera diffusé samedi 2 juin à 21h sur TF1.

Et si vous pouviez revenir 26 ans en arrière ? C’est le pari que se sont lancés Arthur et Jarry ! Ces derniers vont voyager dans le temps pour revivre une année pas comme les autres : 1992. Et pour cause, leur vie a changé cette année-là. À l’époque, Arthur faisait ses premiers pas en tant qu’animateur dans L’émission impossible sur TF1 tandis que Jarry montait pour la première fois sur les planches.

Le duo sera aux commandes de l’émission 3615 Code Arthur & Jarry, qui vous téléportera dans un impressionnant double décor représentant les séries cultes de 92. Les deux animateurs feront des allers et retours avec leurs invités dans l’incroyable cafétéria de Premier baiser et dans le cultissime salon cosy du Prince de Bel air.

Tout au long de la soirée, deux équipes d’invités testeront leurs connaissances sur cette année inoubliable. Kad Merad, Malik Bentalha et Christine Bravo affronteront Ahmed Sylla, Virginie Hocq et Manu Payet. Mais ce n’est pas tout ! Ils révèleront aussi ce qu’ils faisaient il y a 26 ans. Du petit Ahmed Sylla qui n’avait que deux ans à Kad Merad qui touchait son premier cachet dans la série Tribunal, les guests partageront leurs souvenirs !

Les enfants savent-ils encore ce qu'est une K7 ?

Cartman dévoilera aussi en plateau les plus gros succès du Top 50, les films cultes qui ont marqué l’année ou encore les séries tv phares de l’époque. Il demandera aussi à des enfants s’ils savent à quoi sert une K7, un minitel ou un balladeur. Ça promet ! Rendez-vous samedi 2 juin à 21h pour découvrir 3615 Code Arthur & Jarry sur TF1.

