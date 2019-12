4 Mariages pour 1 Lune de miel, spéciale vote du public - Quelle mariée a remporté la lune de miel ?

Les téléspectateurs ont voté pour la mariée qui méritait le plus, selon eux, de remporter la lune de miel de “4 Mariages pour 1 lune de miel” sur TF1.

Emilie, Anette, Caroline et Dallya sont les quatre mariées en compétition pour cette semaine un peu spéciale. Comme le veut la tradition de 4 Mariages pour 1 Lune de miel, les mariées juges se sont notées entre elles sur leur robe de mariée, la décoration, le repas et l’ambiance de chaque mariage auquel elles assistent. Elodie Villemus, la wedding planner, n’a pas manqué d’apporter son regard avisé sur les 4 mariages de la semaine mais, exceptionnellement, n’a pas donné de note car cette fois-ci, c’est bel et bien le public qui a pris le pouvoir ! En effet, Elodie Villemus vous avait confié le pouvoir de faire basculer le classement final puisque les votes des téléspectateurs comptaient autant que les notes des mariées juges.

Avant l’intervention de vos votes, c’est Dallya qui arrivait en tête de la compétition cette semaine, avec une note moyenne de 13,9/20. Emilie se classait juste derrière avec une moyenne de 13,8/20. Venait ensuite, Anette et sa très jolie moyenne de 13,2/20. Enfin, Caroline obtenait la dernière place du classement avec 12,9/20.

Classement final des mariées

Il est temps à présent de découvrir le classement final, tenant compte de la moyenne des notes des mariées juges ET des votes du public :

EMILIE, jeune femme pétillante et passionnée de danse, s’est mariée sur le thème Plumes & Violet pour un budget de 11.000€. DALLYA, 32 ans, a épousé Wilfried sur le thème de La Poésie pour un budget de 30.000€. ANETTE, 27 ans et assistante administrative, a dit oui à son prince charmant sur le thème D’Abidjian à Montpellier. CAROLINE, 47 ans et mère de enfants, s’est unie à Antoine sur le thème Charleston pour un budget de 7.000€.

Vous l’aurez compris, c’est donc Emilie, soutenue par 74% du public, qui remporte l’incroyable lune de miel grâce à vos votes. Anette a récolté 12% des votes du public, Dallya 8% et Caroline 7%. C’est un calcul effectué sur la base du classement des notes des mariées juges et des votes du public qui a donné lieu à ce classement final. Les votes ont été contrôlés et certifiés par Maître Simonin, huissier de justice.

