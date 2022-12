4 mariages pour une lune de miel : Une belle histoire d’amour et… d’amitié !

Si les quatre mariées sont en compétition pour remporter la lune de miel, elles sont aussi très complices. Au fil des jours, des amitiés se forment parfois entre les mariées. C’est le cas pour Noyale, Joëlle, Elodie et Cristel.

4 mariages pour une lune de miel c’est une histoire d’amour mais aussi d’amitié. Du lundi au jeudi, les mariées juges évaluent le mariage de leurs concurrentes. Si la compétition entre les mariées est souvent rude, elles se lient aussi d’amitié. C’est le cas de Noyale, l’une des gagnantes de la saison 5, qui a gardé contact avec les autres mariées juges : "Je ne les revois pas physiquement parce que nous habitons loin les unes des autres mais on prend régulièrement des nouvelles, nous sommes toutes devenues copines", a-t-elle confié.

A travers les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont aussi de bons moyens pour garder contact. Joëlle et Cristel ne diront pas le contraire. Ces jeunes mariées sont toujours très proches de leurs anciennes concurrentes : "Je suis restée en contact avec une seule candidate, on est amie sur Facebook", a confié Joëlle. De son côté, Cristel, qui a participé à l’émission en avril 2015, est toujours proche d’Angélique et Dany, anciens candidats de l’émission : "On habite trop loin pour se voir, mais on communique beaucoup via les réseaux sociaux."

Les mariées ne sont pas les seules à avoir gardé contact. Des liens d’amitiés se sont aussi créés entre deux couples, Elodie et Emilien ainsi que Myriam et Mohamed.