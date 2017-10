Christophe Licata confiant pour l’ouverture de bal de Sylvie et Pierre

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

C’est d’un pas déterminé qu’ils se sont dirigés vers le studio de danse parisien pour être coachés. Sylvie et Pierre ont la chance et le plaisir de découvrir que Christophe Licata, qui a aussi entraîné Sylvie Tellier et Priscilla Betti dans Danse avec les stars, va les coacher pour le plus beau jour de leur vie. Avec leur thème « mariage haute couture », Sylvie et Pierre souhaitent une ouverture de bal à la fois sobre et chic. C’est donc bercés par le titre de Loïc Nottet, « Million Eyes », qu’ils vont proposer leur chorégraphie. Grâce aux précieux conseils de Christophe Licata, le couple va pouvoir corriger les défauts de leur danse, mais aussi perfectionner leurs portés.

Le challenge est de taille pour le danseur professionnel : « Ça met un peu la pression de devoir aider un couple de mariés pour leur ouverture de bal en étant noté, mais je suis un compétiteur et c’est une expérience qui m’excite », a-t-il confié.

En répétitions, le couple a proposé leur chorégraphie. Si Christophe Licata semble confiant, il admet volontiers « qu’il y a du boulot ». Mais rien ne fait peur au coach de Danse avec les stars. Pour découvrir l’ouverture de bal de Sylvie et Pierre et surtout les notes des mariées juges, rendez-vous sur TF1 à 17H10.

Surprise pour les mariées, un show digne de Danse avec les stars !