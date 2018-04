Joyce Jonathan, Michel Fugain… quand des célébrités s’invitent au mariage

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Qui n’a jamais rêvé de voir son artiste préféré venir chanter à son mariage ? Alexandra, Lois Monica, Céline et Sarra, les futures mariées de Quatre mariages pour une lune de miel que vous découvrirez au cours de la deuxième semaine de mai, verront ce vœu exaucé.

En effet, du lundi 14 mai au vendredi 18 mai, Quatre mariages pour une lune de miel va réserver une surprise exceptionnelle aux quatre participantes. A l’occasion du plus beau jour de leur vie, les quatre futures mariées vont vivre une soirée qu’elles n’oublieront pas de sitôt. Chacune d’elles aura la chance de voir l’un de ses artistes préférés s’inviter à la fête. Chacun d’eux interprétera alors une de leurs chansons préférées. Ces célébrités qui ne manqueront pas de mettre l’ambiance lors de la soirée sont : Joyce Jonathan, Michel Fugain, Collectif Métissé (C’est la vie) et Laroche Valmont, interprète de T’as le look coco.

Et comme chaque semaine, lors de cette « spéciale célébrités », les quatre futures mariées vont être jugées sur leur robe de mariée et devront éblouir leurs trois invitées avec le lieu de réception. Elles seront également jugées sur le repas, notées sur leur ouverture de bal et devront donc tout mettre en œuvre pour que l’ambiance de la soirée tienne toutes ses promesses. Il faut rappeler que seule l’une d’entre elles remportera une incroyable lune de miel aux Seychelles.