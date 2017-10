Katrina Patchett livre les secrets de la Bachata aux jeunes mariés

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après 800 kilomètres de route et pas moins de 10 heures de cours de danse, Laetitia et Lionel étaient prêts à bluffer leurs invités grâce à l’originalité de leur ouverture de bal. Les tourtereaux ont choisi de proposer une Bachata, une danse à la fois difficile et sensuelle. Pour les aider, Katrina Patchett n’a pas hésité à ouvrir les portes d’un studio de danse parisien pour leur souffler de précieux conseils. Et la nouvelle partenaire de Vincent Cerutti a été quelque peu surprise de ce choix de danse : « Ce n’est pas vraiment traditionnel mais on peut partager tellement de choses », a-t-elle confié. Grâce à la célèbre danseuse, les jeunes mariés ont pu apporter la petite touche en plus à leur ouverture de bal.

« Je pense qu’ils vont réussir à bluffer leurs invités, ils sont tellement bien préparés. Je ne m’inquiète pas pour eux », a déclaré la danseuse professionnelle. Très fière de ce duo, Katrina Patchett a visiblement donné de bons conseils puisque le couple a réussi son pari lors de leur mariage : « Ça se voit qu’il y a du travail derrière », a confié une autre mariée juge. La Bachata a-t-elle convaincu ? Oui selon les mariées juges qui ont attribué deux 13/20 et un 11/20. Mais cette moyenne de 12,3/20 n’est pas vraiment du goût de Katrina Patchett qui a trouvé qu’elle était bien inférieure au niveau de la chorégraphie. Mais attention, la compétition n’est pas encore terminée…

Katrina Patchett est très fière des mariés !