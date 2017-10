Maxime Dereymez ouvre le bal pour 4 mariages pour une lune de miel !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre, TF1 propose une semaine 4 mariages pour une lune de miel spéciale « ouverture de bal ». Les mariés seront jugés pour le repas, la robe et l’ouverture de bal. Un concept encore inédit qui propose aux futurs mariés de se faire coacher par un danseur de Danse avec les Stars afin d’ouvrir le bal avec une chorégraphie sensationnelle. Tout au long de la semaine, Christophe Licata, Katrina Patchett, Maxime Dereymez et Silvia Notargiacomo vont se prêter au jeu. Quelques jours avant le lancement de Danse avec les Stars, Maxime Dereymez est le premier à relever le défi.

Lorsque le danseur ouvre la porte, le couple n’en revient. Très heureux, ils sont impatients de lui dévoiler leur danse déjà préparée. Pour ce premier jour de répétition, Maxime Dereymez doit relever un challenge de taille : améliorer une chorégraphie déjà élaborée. « C’est la première fois que je ne suis pas maître de la chorégraphie (…) Aujourd’hui, c’est un peu une expérience unique » a-t-il confié.

Marie et Cédric mettent déjà la barre très haut. Sur un air de Metallica, les deux amoureux semblent très à l’aise et enchaînent des portés plus impressionnants les uns les autres. Maxime Dereymez est très positif puisqu’il prévoit de donner un 18/20 si la chorée est bien réussie le jour J !

