Une émission spéciale couples pour le retour de 4 mariages pour 1 lune de miel !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Elle vous avait manqué ? Elle revient ! Après des semaines d'absence, l'émission 4 Mariages et 1 Lune de miel fait son grand retour sur TF1. Une fois encore, quatre mariées vont s'affronter toute la semaine. Leur objectif : décrocher la lune de miel de leur rêve. Après avoir assisté aux cérémonies de leurs concurrentes, elles noteront plusieurs critères : l’ambiance, le repas, le lieu, la robe de mariée… Le vendredi, au cours de la grande finale, elles découvriront ensemble les commentaires des autres candidates, leur permettant de régler leurs comptes avant la sentence finale.

Les mariés à l'honneur dans 4 mariages et 1 lune de miel !

Le retour de 4 mariages et 1 lune de miel promet déjà monts et merveilles. Et pour fêter dignement le retour de votre programme préféré, sachez qu'une nouveauté vient perturber le jeu. En effet, non seulement les mariées vont assister au mariages de leur adversaire, mais leur conjoint aussi ! Le couple se rendra donc en équipe au mariage du couple en compétition ce soir-là. Vous comprenez ? Les mariés auront donc, au même titre que leur épouse, leur mot à dire et pourront prendre part à la notation. Cet ajout devrait rajouter un peu de piquant à l'émission. Quel couple remportera la lune de miel ? Qui s'envolera pour le plus incroyable des voyages de noces ?

4 Mariages et 1 lune de miel, lundi 8 mai à partir de 17h00 sur TF1 !