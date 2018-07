4 mariages pour 1 lune de miel du 13 juillet 2018 - Reveal

Cette semaine, retrouvons le mariage de Tony et Nicolas. Le couple a décidé de célébrer son union aux couleurs de Nice, ville dont ils sont originaires. Particularité pour cette fois, les trois autres participantes Elodie, Amandine et Cendrine vont devoir noter non pas la robe de mariée mais le costume de Tony !Ils ne se connaissent pas mais ont accepté, le jour de leur mariage, d’être jugées par les autres. A chaque épisode, ils devront noter le mariage sur quatre critères : le lieu et sa décoration, la qualité du repas, l'ambiance générale et la tenue !Qui de Elodie, Amandine, Cendrine ou Tony décrochera le titre de « plus beau mariage » et se verra offrir la lune de miel tant attendue ? Rendez-vous lundi 2 mai !