4 mariages pour 1 lune de miel du 25 juillet 2017 - Claudine et Philippe  

Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, Claudine et Philippe se marient ! Et pour cette semaine inédite de 4 mariages pour une lune de miel, les petits plats ont été mis dans les grands. Comme toujours, fous rires, découvertes et punchlines seront de la partie... pour le meilleur comme le pire. Qui des quatre mariées remportera une lune de miel vers une destination de rêves ? Pour le savoir, rendez-vous tous les jours à partir de 17h10 sur TF1.