4 mariages pour 1 lune de miel du 28 juillet 2017 - Reveal  

Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est le grand jour ! Vous allez découvrir la grande gagnante de cette semaine inédite de 4 mariages pour une lune de miel. Comme toujours, fous rires, découvertes et punchlines seront de la partie... pour le meilleur comme le pire. Qui des quatre mariées remportera une lune de miel vers une destination de rêves ? Pour le savoir, visionnez sans plus attendre la grande finale.