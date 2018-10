4 mariages pour 1 lune de miel du 3 octobre 2018 - Dylan et Sébastien - Richard S

Du lundi 1er au vendredi 5 octobre, 4 mariages pour 1 lune de miel offre une surprise exceptionnelle aux quatre futures marié(e)s de la semaine : Hallison, Mélissa, Dylan et Sophie. Chaque jour, les marié(e)s juges et leurs conjoints vont ainsi vivre une soirée inoubliable avec la présence d’un invité surprise venu interpréter, dans le plus grand des secrets, une de leurs chansons préférées. Un incroyable souvenir qui marquera à tout jamais le plus beau jour de leur vie.Pour cette semaine spéciale célébrités en présence de Ménélik, La Compagnie Créole, Richard Sanderson et Francky Vincent, les quatre futures marié(e)s vont être jugés sur leurs tenues de mariée et devront éblouir leurs trois invitées avec le lieu de réception. Ils seront également jugés sur le repas, notés sur leur ouverture de bal et devront donc tout mettre en œuvre pour que l’ambiance de la soirée tienne toutes ses promesses.Car, pour tous, l’enjeu est de taille. A l’issue de cette semaine extraordinaire, seul l’un d’entre eux remportera une incroyable lune de miel au bout du monde.Alors… Qui, parmi les 4 marié(e)s, remportera la lune de miel ?