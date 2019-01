4 mariages pour 1 lune de miel du 31 janvier 2019 - Jennifer & Eric

Quatre futures mariées acceptent de se faire juger alors qu'elles sont censées vivre le plus beau jour de leur vie ! Elles ne se connaissent pas. Pourtant, ce jour-là, elles vont être jaugées et évaluées par les autres. A chaque épisode, alors qu'une jeune femme se fait passer la bague au doigt, les trois autres, invitées à la cérémonie et à la soirée, vont devoir noter le mariage sur différents critères. Le couple obtenant les meilleures notes remportera la lune de miel de ses rêves.