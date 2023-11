4 mariages pour 1 lune de miel - Carton rouge pour la décoration de Sabrina !

Aujourd'hui, on retrouve le mariage de la belle Sabrina avec son compagnon, Philippe, sur le thème "Romantique Chic". Suite à une cérémonie discrète, les mariées-juges découvrent la décoration de la salle des fêtes qui va susciter de vives réactions. Couverts en plastique, ballons et nappes en papier, la wedding planner n'a pas hésité à crier au carton rouge ! Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Sabrina et Philippe