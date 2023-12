4 mariages pour 1 lune de miel - Carton rouge pour le buffet d'Ambre !

C'est au tour de la jeune mariée, Ambre, d'organiser sa cérémonie sur le thème "Princesse". Malgré une très belle robe et une décoration plus ou moins réussie, la wedding planner ne manque pas de noter le buffet rempli de vaisselle en plastique. C'est un carton rouge pour Elodie Villemus ! Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Ambre et Akiello.