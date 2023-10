4 mariages pour 1 lune de miel - Cécile enflamme le dancefloor !

Lors du mariage de Cofrede et Joel, les mariées juges passent un moment très festif sur la piste de danse. En effet, l'ambiance est au rendez-vous, offrant ainsi à Cécile, la jeune mariée belge et championne du monde de disco, l'occasion idéale de dévoiler ses talents de danseuse aux convives. Elle impressionne les candidates en mettant le feu à la piste et entraînant tout le monde dans une soirée mémorable. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Cofrede et Joel