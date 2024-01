4 mariages pour 1 lune de miel du 1 janvier 2024 - Esther et Jérémy

Quatre jeunes femmes vont mettre en compétition le plus beau jour de leur vie, celui qu'elles attendent depuis des années : leur mariage ! Elles ne se connaissent pas mais ont accepté ce jour-là de se faire juger par les autres. A chaque épisode, alors que l'une d'entre elles se fait passer la bague au doigt, les trois autres, invitées à la cérémonie et à la soirée, vont devoir noter le mariage sur plusieurs critères : la robe, l’ambiance, le repas et la décoration de chaque mariage auquel elles assistent. Au fil de la semaine, Elodie Villemus, professionnelle de la conception et de l’organisation de mariages, suivra et commentera chaque mariage, du lundi au jeudi, et attribuera une note pour chacun des critères de la compétition : la robe, la décoration, le repas et l’ambiance. L'enjeu sera crucial puisque sa moyenne comptera pour moitié dans la note finale. Les notes de l'experte pourront, donc, faire basculer le classement final ! La candidate, qui obtiendra la meilleure moyenne, remportera une lune de miel de rêve. Lequel de ces quatre mariages sera le mieux noté ? Chaque semaine : quatre mariages… pour une seule lune de miel !